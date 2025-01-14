هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء، على سؤال بشأن الزوجة التي تمنع نفسها على زوجها، وما إذا كان ذلك يؤدي إلي أن تلعنها الملائكة.

الحديث النبوي عن هجر الزوجة للفراش

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "فتاوى" المذاع على قناة "الناس": أن الحديث النبوي الشائع "اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" لا يعني بالضرورة طاعة الزوجة لزوجها في كل شيء، ولكن يجب أن يسود بين الزوجية التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل.

وتابع: لا يجب أن تتخذ الزوجة هجر الفراش وسيلة للعقاب وكذلك الزوج، ولكن ينبغي على الزوجين الحفاظ على علاقة الود والحب والاحترام المتبادل بينهما.

ولفت إلي أن بعض الزوجات يجهلن طبيعة العلاقة الزوجية، مثل تلك الزوجة التي طلبت من زوجها الطلاق خشية أن تلعنها الملائكة بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات زوجها في العلاقة الزوجية، وهذا أمر غير صحيح ويتنافى مع الحديث النبوي.

وسيلة الأزوج في مواجهة زوجاتهن

وأشار إلي أن بعض الرجال يستخدمون الحديث الشريف الخاص بهجر الفراش، كوسيلة ضغط على الزوجات وهذا يتعارض ويتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، بل يجب أن تسود علاقة الحب والود والاحترام بين الزوجين في كل شيء بدون تهديد أو إجبار أو استخدام أي وسائل بشكل غير صحيح.

نصائح للزوجين لتجنب النزاع والمشكلات



وأشار إلي أن العشرة الطيبة والتواصل البناء بين الزوجين إلي جانب مراعاة الظروف من شأنه أن يساهم في إصلاح العلاقات الزوجية، ناصحا كل زوجة بحسن معاملة زوجها وإحترامه وعدم امتناعها عن أي أمر يؤدي إلي إحداث شرخ أو مشكلة أو نزاع في العلاقة.





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