مرموش في الطريق، حكاية 15 لاعبا مصريا شاركوا بالدوري الإنجليزي، تألق عمرو زكي مع ويجان وهال سيتي، ومحمد صلاح الأفضل، سام مرسي أحدث المنضمين، ميدو وغالى وفتحي وجدو وشوقي بالقائمة

يستعد عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر ليكون اللاعب رقم 16 في تاريخ اللاعبين المصريين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي حيث يقترب من التوقيع لمانشستر سيتي.

مرموش في الطريق

وارتبط مرموش بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا حيث يدخل في مفاوضات حالية لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية.

سام مرسي أحدث المنضمين

صعد سام مرسي مع إبسويتش تاون في بداية هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى.

وعاد فريق إيبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما ليحقق سام مرسي إنجازا تاريخيا مع الفريق.

وأصبح سام مرسي لاعب إبسويتش تاون في الموسم الحالي اللاعب المصري رقم 15 الذي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميدو، فيتو

إبراهيم سعيد مع فريق إيفرتون

لعب إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، في الدوري الإنجليزي بصفوف فريق إيفرتون ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق.

أحمد حسام ميدو

يعد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق واحدا من اللاعبين المصريين الذين بدأو التألق في الدوري الإنجليزي بمشاركته مع فريق توتنهام وميدلزبره وويجان ووست هام، وخاض اللاعب الملقب بالعالمي 94 مباراة مع الأندية السابقة في الدوري الإنجليزي.

ولعب ميدو 61 مباراة بقميص توتنهما خلال موسمين ونصف، سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 3 أخرين.

حسام غالي مع توتنهام وديربي كاونتي

ولعب حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي ولاعبهم السابق، في صفوف فريقي توتنهام وديربي كاونتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وخاض 36 مباراة.

حسام غالي، فيتو

أحمد فتحي مع شيفيلد يونايتد

وخاض أحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي، 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق شيفيلد يونايتد.

محمد شوقي مع ميدلزبره

كما احترف محمد شوقي لاعب الأهلي السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة ميدلزبره وخاض 18 مباراة

محمد شوقي وميدو، فيتو

عمرو زكي مع ويجان وهال سيتي

وخاض عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي بدأها مع فريق ويجان وتألق معهم بشدة خلال نصف موسم قبل أن يتراجع مستواه وينتقل لفريق هال سيتي، وخاض عمرو زكي إجمالا 35 مباراة في البريمرليج.

و خلال 32 مباراة لعبها عمرو زكي بقميص ويجان سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 3 بمجموع 14 مساهمة تهديفية.

عمرو زكي، فيتو

أحمد المحمدي مع سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا

ويمتلك أحمد المحمدي مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لـ ثلاثة أندية هم سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا وخاض 197 مباريات

أحمد المحمدي، فيتو

محمد ناجي جدو مع هال سيتي

خاض محمد ناجي جدو تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي بعد بزوغ نجمه مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2010 وحصد هداف البطولة قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي قادما من الاتحاد السكندري، وبعدها انضم لصفوف هال سيتي وخاض مع الفريق مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح مع تشيلسي وليفربول

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني هو أنجح لاعب مصري عربي وإفريقي لعب للدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث حقق محمد صلاحات نجاحات كبيرة في الدوري الإنجليزي وحقق العديد من الأرقام القياسية.

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محمد صلاح، فيتو

محمد النني مع أرسنال

لعب محمد النني لفريق واحد في الدوري الإنجليزي وهو ارسنال الذي انضم له قادما من فريق بازل بعد تجربة ناجحة جدا في سويسرا.

وشارك النني في 91 مباراة مع ارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد النني، فيتو

رمضان صبحي مع ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون

قرر رمضان صبحي خوض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه مع الأهلي في سن صغير، وانتقل لفريق ستوك سيتي وبعدها لفريق هدرسفيلد تاون وخاض معهما 45 مباراة قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى على سبيل الإعارة وبعدها ينتقل لفريق بيراميدز.

رمضان صبحي، فيتو

أحمد حجازي مع وست بروميتش ألبيون

خاض أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة ومنتخب مصر 39 مباراة مع فريق وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

علي جبر مع وست بروميتش ألبيون

كما احترف علي جبر لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق في صفوف وست بروميتش ألبيون ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا

وخاض محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي تجربة في الدوري الإنجليزي مع فريق أستون فيلا وشارك معهم في 56 مباراة، ولكنه قرر الرحيل بعد ما طلب اللاعب من مدربه ستيفان جيرارد المشاركة بصفة أساسية وإلا الرحيل وهو ما حدث حينها.

تريزيجيه، فيتو

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