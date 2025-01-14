محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بالأحياء

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية، اليوم، حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الأحياء، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة، وفي إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وفي هذا الصدد، شن حي شرق حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمدة بالدور الأرضي بأحد العقارات بالطريق الدائري بجوار كوبري أبيس، وتم التحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إزالة أعمدة بالدور الثاني بالعقار الكائن الطريق الدائري منطقة أبيس، وتم التحفظ علي كمية من حديد التسليح والأخشاب فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بمنطقة أكتوبر والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح بالإضافة إلى التحفظ على خلاطة من العقار الكائن أمام الجامع الكبير بأبيس الأولى بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الأرضى وإزالة حوائط بأحد العقارات بمدخل عزبة الموظفين خلف فيلا خفاجة والتحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح.

وكثف حي المنتزة أول حملات إيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال تحويل شقة سكنية لمحل، بشارع على عبد الرحمن منطقة السيوف قبلي وكذا إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بشارع إبراهيم السيد من البكباشي العيسوي، والتحفظ على ونش فضلا عن إيقاف أعمال صب سقف بالدور الأرضي بعزبة الـ ٥٠٠ والتحفظ علي خلاطة بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الأرضي بأرض زراعية على مساحة ٢٠٠ متر بعزبة الصعايدة، وكذا فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بشارع ١ عزبة البحر منطقة العوايد.

وقام حي المنتزة ثان حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة سقف وأعمدة وحوائط بالدور الأول علوي بأحد العقارات ش ١٠ اسكوت فضلا عن إزالة سقف بالدور الرابع عشر بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع 16 الترابى والتحفظ على خلاطة، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسقف بالدور الثالث علوى بالعقار الكائن شارع الجبل من شارع المستشارين والتحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح.

ونفذ حي غرب حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن ٦٧ شارع الاهوازي بالورديان، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حي العامرية ثان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة جلسة من الطوب الأبيض بمسطح ٧٠ مترا تقريبًا بعزبة منصور، بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب الأبيض على مساحة ٥٠٠ متر بمنطقة البحوث.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب بإزالة فورية لاسوار مخالفة بطول ١٦٠ مترا بالجويرة قرية الغربنيات وشهد حى العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة سور مخالف في المهد بشارع القيادة بمرغم بحري.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.