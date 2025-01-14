منفذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للصحفيين بالإسكندرية

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، اليوم منفذ بيع متنقل لبيع وعرض المنتجات والسلع الغذائية لنقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية، بأسعار تنافسية أقل بنسبة تتراوح بين 20 و30% عن مثيلاتها فى الأسواق.

وقال رزق الطرابيشى، نقيب الصحفيين فى الإسكندرية، إن المنفذ يأتى فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوفير منتجات وسلع غذائية للأعضاء بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها فى الاسواق بنسب مقبولة.



وقال رامي ياسين، سكرتير نقابة الصحفيين، إن المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، وافق على تخصيص منفذ متنقل لخدمة الصحفيين بالاسكندرية، خلال زيارته النقابة قبل أيام بحضور المهندس محمود القلش مدير الاتصال السياسي بالمديرية، ووافق على تنفيذ المنفذ الشهري بالإضافة الي توفير مكتب خدمات خاص لتلقى طلبات الصحفيين وأسرهم الخاصة ببطاقات التموين.

وأكدت هدى الساعاتى، وكيل النقابة، أن المنفذ يشهد إقبال كبير من جانب المستفيدين خاصة وان الاسعار المعروضة تقل بـ20 الى 30% عن مثيلاتها فى الأسواق الحرة بمنتجات ذات جودة عالية، حيث تباع اللحوم الحمراء بـ300 جنيهًا للكيلو وكيلو السجق بـ200 جنيه،وكيلو المفروم بـ200 جنيه، ولتر زيت الطعام بـ62 جنيه جنيه، وكيلو السكر المعبأ بـ30 جنيه، وسعر المكرونة زنة 400 جرام بـ8 جنيهات.

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