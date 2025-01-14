رفع جلسة النواب وعودة الانعقاد الأحد 26 يناير الجاري

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من مناقشة وإقرار المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي

شهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.

الموافقة على قانون ضريبة الأطيان

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مد إيقاف العمل قانون ضريبة الأطيان.

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 30 تقريرًا إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

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