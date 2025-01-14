الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

إصابة طالبتين خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالمنيا

إصابة طالبتين خلال
إصابة طالبتين خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي

أصيبت طالبتان بهبوط عام خلال أداء امتحانات مادتي الجغرافيا لشعبة الأدبي  والأحياء لشعبة العلمي في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

إصابة طالبتين خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالمنيا 

 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة طالبتين داخل  مدرسة مغاغة الثانوية بنات، بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، أثناء أداء امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي العام.

امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالمنيا 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اصابة "زينب أ. ع"، 17 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي، بمضاعفات ما بعد عمل منظار جراحي بالمعدة، داخل اللجنة رقم 4، و"داليا ج. م."، 17 سنة، بإغماء داخل اللجنة رقم 33.

مستشفى مغاغة المركزي شمال المنيا

تم نقل المصابتين إلى مستشفى مغاغة المركزي شمال المنيا  لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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