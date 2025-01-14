الثلاثاء 14 يناير 2025
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القاهرة: بدء تنفيذ تشجير الدائرى من المقطم

تشجير الطريق الدائرى،
تشجير الطريق الدائرى، فيتو
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أكد د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائرى بداية من المقطم فى اتجاه الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة، مع تطبيق المعايير المستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها، ما يساهم في تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى تماشيًا مع المشروعات المختلفة بالعاصمة.

 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

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وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق الدائري، تضم جميع النطاقات الصالحة للتشجير، كما تم اختيار أشجار وارفة الخضرة وتحتاج لكميات قليلة من المياه.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أن مبادرة تشجير الطريق الدائرى تسعي لتطبيق معايير تضمن استدامة الحفاظ على الأشجار وصيانتها، وتقليل مياه الرى المستخدمة مع مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة، والتوزيع المتناسق لها، بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة، والإسكان والمرافق، والزراعة.
 

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