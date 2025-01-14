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رياضة

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات الزمالك

سيدي ندياي
سيدي ندياي

 انتظم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتعافى المهاجم السنغالي من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي خضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. 


وخضع سيدي ندياي لاختبار طبي قبل المشاركة في التدريبات للتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية. 

 

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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