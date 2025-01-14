مات موتة طبيعية ومعرفتش أتصرف، سيدة تونسية متهمة بحفظ جثة زوجها بالملح تترك رسالة لصاحب الشقة

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مايو والتبين الجزئية، بشأن واقعة العثور على جثة طبيب سبعيني في حالة تحلل ومغطاة بالملح لمدة شهر داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو، تفاصيل الواقعة.

إذ تبين أن المتوفى كان يقيم بصحبة زوجته العرفي، المدعوة "م ب م"، تونسية الجنسية، داخل شقة مستأجرة ملك المدعو "خ. ر".

وأضافت التحقيقات أن السيدة التونسية تركت رسالة ورقية لصاحب الشقة مدون بها “الدكتور مات موتة طبيعية من حوالي شهر، بس أنا مقدرتش أوصل لحد من عيلته لدفنه، ومعرفتش أتصرف لأن وجودي غير قانوني وماليش مكان اروحله وفضلت في حيرة مش عارفة أعمل إيه لحد ما جيت أنت عشان الإيجار امبارح، ومكنش قدامي غير إني أسيب المكان وأسيبك تتصرف”.

وبسؤال "ع ر"، أحد جيران المتوفى، شهد بأن المتوفى كان يقيم بالشقة المواجهة له بالطابق الخامس، رفقة إحدى السيدات، والتي ادعى أنها زوجته، وأن المتوفي كان حسن السمعة ولم يلاحظ نشوب ثمة شجار بينه وبين من كانت تقطن رفقته.

واستدرك “إلا أنه قد لاحظ عليها بعض الأفعال المريبة والتي تلخصت في اشتمامه رائحة مادة كيميائية نفاذة تشبه رائحة الغاز الطبيعي منذ حوال خمسة عشر يومًا تفوح من محل مسكن المتوفى، وحال ذهابه للاطمئنان عليهم قامت سالفة الذكر بفتح الباب بحظر وأخبرته أنها كانت تقوم بأعمال النظافة بمادة الجاز لوجود نمل بالشقة إلا أنه قرر بالتحقيقات أن ما اشتمه هو رائحة تشبه رائحة الغاز الطبيعي”.

وبسؤال “ع ا”، إحدى جارات المتوفى، شهدت بذات ما جاء بأقوال سالف الذكر وأضافت بأن المتوفى كان يقيم رفقة سالفة الذكر بالعين محل الواقعة منذ حوالي عشرة أشهر وأنها قد اشتمت ذات رائحة الغاز الطبيعي في تلك الفترة بالإضافة إلى أنها قد اشتمت رائحة عفن من قبل.

وأضافت أنها منذ عشرة أيام ونظرا لانقطاع خدمة مياه الشرب بالمنطقة محل سكنها قامت رفقة قاطني العقار بملء قوارير مياه من أحد فناطيس المياه وأنها شاهدت “مناء. ب”، تملأ قارورات كلور آنذاك مما آثار الشك والريبة بداخلها حيالها.

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