الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تدريبات قوية لحراس الزمالك مع مدربهم الجديد

محمد عواد
محمد عواد

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبهم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس الجديد، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 


وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس قطاع الناشئين تولى تدريب الحراس في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر.
وحرص مدرب الحراس على عقد جلسة مع كل من، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز رباعي حراسة المرمى قبل خوض التدريبات لمنحهم بعض التعليمات الخاصة بطرقه التدريبية.


وأدى الرباعي تدريبات قوية تحت قيادة جروتر في إطار تجهيزهم للفترة المقبلة.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية. 

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك وحرس الحدود السويسري كريستيان جروس بلاك بولز الموزمبيقي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

مواد متعلقة

كواليس جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

بعثة طائرة الزمالك تصل الدوحة للمشاركة في البطولة العربية

ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

غموض مصرع الطلفة ريناد عادل يثير الجدل، والأهالي يحذرون ويكشفون قصص التنمر مع أطفالهم

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

الحكومة تكشف حقيقة الخلاف تحت قبة البرلمان بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية