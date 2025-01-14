الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

صرف نجل طبيب حفظت زوجته التونسية جثته بالملح لمدة شهر بمايو من سراي النيابة

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

أمرت نيابة ١٥ مايو بصرف نجل طبيب سبعيني قامت زوجته التونسية بحفظ جثته مغطاة بكمية كبيرة من الملح داخل شقة بمدينة 15 مايو من سراي النيابة عقب الانتهاء من سماع أقواله.

وقال “أحمد م”، نجل المتوفى: إن علاقته بـ والده انقطعت  منذ مدة طويلة نظرًا لوجود خلافات بينه وبين والدته كما شهد بأن والده كان يعاني من سرطان بالبروستاتا ومرض السكري.


وأشار إلى أنه نمى لعلمه بالوفاة حال حضور مؤجر الشقة محل الواقعة لمسكنه وإبلاغه بها وذهب رفقته وبالدخول إلى الشقة عثر على جثمان والده المتوفى بالغرفة الأخيرة بالشقة.


وتبين أن “مناء.ب”، قد سدت جميع فتحات باب الغرفة من أسفل ومن موضع المفتاح بفوط قماشية ومناديل وأغلقت جميع نوافذ الشقة وذلك حتى لا تتسرب رائحة الجثمان، وعليه اتجه لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

تلقى محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثمان أحد الأشخاص داخل شقة سكنية بدائرة القسم، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة وبالانتقال والفحص تبين وفاة "محمد م ع"، طبيب بالمعاش، عمره 70 عامًا، وبفحص الجثمان تبين أنه مغطى بملاءة بيضاء فوقها الكثير من الملح.

 

وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفى كان يقيم في شقة رفقة "مناء.ب"، تونسية الجنسية وأن الشقة مستأجرة ملك "خ. ر"، منذ 10 أشهر.

وبالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية تبين عدم وجود ما يفيد زواج المتوفى من المدعوة “م ب م”، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 94 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.

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