الثلاثاء 14 يناير 2025
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رياضة

كواليس جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

جروس
جروس

 عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
 

وأشاد المدير الفني باللاعبين بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة بلاك بولز الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية، وتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.
وطالب جروس اللاعبين بضرورة غلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للتركيز في مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري، وشدد على أهمية تحقيق الفوز.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية. 

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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