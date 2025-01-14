رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش آليات عمل مركز الشهادات الثبوتية

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، اجتماعا لمناقشة آليات عمل مركز الشهادات الثبوتية والأوراق الجامعية والذى سوف يقدم خدمة إلكترونية متكاملة ذات جوده عالية تساعد على إتاحة الوثائق الجامعية بكافة أنواعها مما يساهم في توفير الوقت والجهد وإتاحة الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بأيسر وأسرع الطرق.

مركز الأوراق الثبوتية بقنا

سيكون مركز الاوراق الثبوتية بمثابة منفذ لجميع الوثائق الجامعية للحصول عليها عند الحاجة إليها وتمكين جميع منتسبي الجامعة من استخدام خدمات الجامعة بطريقة آمنة ومتكاملة عبر تطبيق إلكتروني.

جاء ذلك بحضور محمد نور مدير مركز الأوراق الثبوتية بالجامعة، ومنتسبي شئون الطلاب والخريجين بالإدارة العامة لشئون الطلاب وكليات الجامعة.

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