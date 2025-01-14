الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة طائرة الزمالك تصل الدوحة للمشاركة في البطولة العربية

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

الكرة الطائرة، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى مطار الدوحة بقطر، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

ويتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".


ويبدأ "طائرة الزمالك" مشواره في البطولة بمواجهة السيب العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وذلك يوم الجمعة المقبل على صالة قطر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل،  أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك كرة الطائرة البطولة العربية نادي الزمالك قطر

مواد متعلقة

الزمالك يخطر اللاعبين بموعد صرف مستحقاتهم المتأخرة

جروس يطلب تقريرا مفصلا عن إصابة ناصر ماهر

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة

الزمالك ينتظر رد سيف الجزيري على تخفيض مطالبه المالية

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

اتجاه في الزمالك لإعارة سيف فاروق جعفر

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة

عماد المندوه يتحدث عن تجربته مع جروس في جهاز الزمالك

ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الهلال السعودي يقرر تجميد نيمار ويبحث عن بديله

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

خبير أراضي يكشف سر رفض أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا سريعًا

وفاة نجل الفنان الراحل رياض القصبجي

ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية