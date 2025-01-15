الأربعاء 15 يناير 2025
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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن "تطوير الأعمال الدولية"

المجلس التصديري
المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فيتو

ينظم  المجلس التصديري للصناعات الغذائية يومي 21 و22 يناير الجاري، البرنامج التدريبي عن  “تطوير الأعمال الدولية”.

 

ويناقش البرنامج الموضوعات التالية: 
• التفاوض الاستراتيجي للأعمال الدولية والتصدير
• كيف تحدد الشركة استراتيجيتها للتوجه الدولي
• تحليل وحدات الاعمال المستهدف تسويقها دوليا
• الاستراتيجيات الرئيسية للتميز الدولي
• Strategic Analysis
• International Business Plan
• International Work Flow
• قياس العائد على الاستثمار في  التسويق الدولي(ROMI) 
• Jack Welch Questions Strategic 
• Positioning Strategy 
• Forecasting
• إستراتيجيات نمو الاعمال التجارية الدولية
• مؤشرات أداء تطوير الاعمال في الدول المستهدفة KPIs                                                     
 

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

 

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هذه القيمة تمثل أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية

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