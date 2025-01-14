قرار أنشلوتي بشأن فينيسيوس يثير الجدل بعد هزيمة الكلاسيكو

الريال ضد برشلونة، أثار قرار مدرب ريال مدريد الجدل بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد أمام برشلونة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن من بين الأمور التي أثارت الاستغراب، كان قرار المدرب كارلو أنشيلوتي، باستبدال فينيسيوس جونيور في الدقيقة 76، رغم أن النتيجة كانت ثقيلة وبرشلونة يلعب بـ10 لاعبين بعد طرد حارسه تشيزني، مما كان يتيح الفرصة لتقليص الفارق.

وأشارت الصحيفة: "هذا التغيير أثار الكثير من التساؤلات لدى النجم البرازيلي، الذي وضعته هذه الخطوة في حالة تأهب، فهناك شعور لديه بأن استبداله، في وقت تأخر فريقه بمثابة لوم على أدائه في ليلة عصيبة".

وأضافت الصحيفة: "التغيير في هذا الكلاسيكو خلق بعض التوتر في العلاقة بين البرازيلي وريال مدريد، حيث يرى فينيسيوس أنه لم يعد محصنًا في مثل هذه الليالي الصعبة، بينما يظل النادي متوجسًا من الاهتمام المستمر والمتزايد من الأندية السعودية باللاعب".

واختتمت: "لا توجد مشكلات بين ريال مدريد وفينيسيوس، لكن العلاقة باتت مضطربة بينهما".

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة



سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.



بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

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