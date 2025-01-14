الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة مجالات التعاون المشترك

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ووفد من سفارة كوريا الجنوبية.

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 وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسفير الكوري والوفد المرافق له، معربة عن التهاني على مرور ثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية، والتي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين والتعاون البناء القائم مع كوريا الجنوبية.

 

وشهد الاجتماع التباحث حول عدد من ملفات التعاون بين الجانبين وسبل تنفيذ مجالات عمل مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الأمن والداخلية الكورية في مجال التنمية المحلية والمنحة الكورية لإنشاء نموذج محاكاة لتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات والوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في مجال تطوير إدارة المخلفات الصلبة بمركز سقارة للتدريب، بالإضافة إلى برامج المنح الدراسية والتدريبية للكوادر المحلية في كوريا الجنوبية ودراسات الجدوى للمشروعات الفنية التي تنفذها الوزارة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ومن بينها التنسيق بين مؤسسة صمويل أنيدونج ( المعنية بتطوير وتنمية الريف الكوري) والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بوصفها أحد المبادرات التنموية العالمية الرائدة في مجال التنمية الريفية وتحسين حياة ملايين المواطنين إلى الأفضل، وكذا تنفيذ بنود التدريب والتطوير التي تضمنتها المذكرة الموقعة بين الجانبين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في مجالات الإدارة المحلية وبرامج عمل الوزارة وذلك في ظل العلاقات الجيدة بين البلدين والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى تقديرها  الكبير للتجربة الكورية والإنجازات الكبيرة التي حققتها كوريا الجنوبية في مختلف المجالات التنموية المختلفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بملف التدريب وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية وتوفير عدد من المنح التدريبية للكوادر البشرية بالمحليات في كوريا الجنوبية واستكمال التعاون في هذا المجال، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة كذلك بملف تمكين المرأة  والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات والحفاظ علي البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه أعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بعقد هذا اللقاء مع الدكتورة منال عوض، وقدم لها التهنئة على توليها منصب وزارة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة، معربًا عن استعداده لتقديم كل الدعم اللازم للوزارة لتنفيذ مجالات عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يعود بالنفع على الشعبين في ظل أهمية دور وزارة التنمية المحلية في عملية التنمية على أرض المحافظات.

كما رحب كيم يونج هيون بتوسيع نطاق التعاون المشترك مع وزارة التنمية المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا الكورية في مجال المخلفات الصلبة والحفاظ علي البيئة ومواجهة التأثيرات السلبية للتغير  المناخي وتدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية.

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