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اليوم، ختام امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالشرقية بـ"اللغة العربية والخط والاملاء"

امتحانات صفوف النقل
امتحانات صفوف النقل بالشرقية،فيتو

امتحانات الفصل الدراسي الأول، يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 14 -1 - 2025، آخر امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وذلك في مادة اللغة العربية، والخط والاملاء،(ساعتان) ووفقًا لجدول الامتحانات.

طلاب صفوف النقل بالشرقية يواصلون امتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب صفوف النقل بالشرقية يواصلون امتحانات الفصل الدراسي الأول

يؤدي طلاب النقل بالابتدائية والإعدادية والثانوي العام بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والتي تستمر حتى 23 يناير 2025، وذلك وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

امتحان صفوف النقل اليوم الثلاثاء

ومن المقرر أن يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة العربية والخط والاملاء وطلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات في مادة العلوم والخامس الابتدائي في مادة اللغة الأجنبية والصف السادس الابتدائي في اللغة الأجنبية وطلاب الصف الأول الإعدادي في مادة الرياضيات والصف الثاني الإعدادي في مادة العلوم والصف الأول الثانوي في مادة الرياضيات والصف الثاني الثانوي العام الفيزياء (علمى) والتاريخ (أدبي).

انطلاق امتحانات صفوف النقل السبت الماضي

وانطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في جميع المراحل التعليمية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية العامة والفنية) في مراكز ومدن محافظة  الشرقية.

وأوضحت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمحافظة أنها لم تتلق أي شكاوى بشأن أسئلة الامتحان كما لم ترد بلاغات بحدوث حالات شغب في أي لجنة.

1246148 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل في 53903 لجنة في 20 إدارة بالشرقية

أوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول بلغ 1246148 طالبا وطالبة أمام 53903 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية

وأضاف وكيل أول الوزارة: أنه اطمأن على جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب وذلك من خلال متابعة سيادته أعمال سير الامتحان بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

غريب يشدد على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات 

وشدد غريب على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.
وفي نفس السياق شدد وكيل أول الوزارة على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (دور يناير 2025) لمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (دور يناير 2025) لمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة فى مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.
ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ( دور يناير 2025) سستعقد كالاتي:

- تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائى على مدار 4 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 11/1/2025 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025.

تعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصفوف الأول والثانى الإعدادى عام ومهنى والثامن أمل والسادس نور على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الخميس 16/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى ( المهنى - النور - الأمل ) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 18/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

وأضاف  وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الأول والثانى (فنى تجارى وفندقى - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهنى صناعى - زراعى نظام الثلاث سنوات) بالإضافة إلى الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع صناعى ومتقدمة تجارى والسلطان عويس والأول زراعى نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد على مدار 12 يوم تبدأ جميعها يوم الخميس 9/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

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