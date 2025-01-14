الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

حجبت الرؤية تمامًا، شلل مروري في الشرقية بسبب الشبورة المائية الكثيفة

شبورة، فيتو
شبورة، فيتو

تسببت الشبورة المائية في إعاقة حركة السيارات، بمناطق مختلفة بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء.

وصلت إلى حد الضباب، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير بسبب الشبورة الكثيفة

استمرت الشبورة الضبابية في نواحي المحافظة، الأمر الذي جعل حركة الشارع عمومًا تسير ببطء شديد، في الوقت الذي لا تزال فيه حالة الطقس غير مستقرة.

تسببت الشبورة المائية الكثيفة في حجب الرؤية على الطريق المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان ومحافظات الإسماعيلية والقاهرة.

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

طقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا اليوم الثلاثاء 14 يناير، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وطالبت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما نصحت بالتالي أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق:

- القيادة بهدوء تام.

- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

تغير مفاجئ في حالة الطقس

وعن حالة  الطقس اليوم أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجات.

 وأشارت إلى أن الأجواء تميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء دافئة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

وأوضحت الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء يسود طقس  مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر"حلايب وشلاتين"  وشمال الصعيد.

وكشفت أن الشبورة المائية الصباحية تستمر حتى الأحد 19 يناير 2025، على أن يشهد طقس الجمعة 17 يناير حتى الأحد 19 يناير نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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