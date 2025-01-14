الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

حريق بشقة سكنية في السلام والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في مدينة السلام، دون وقوع أي إصابات.
 

حريق شقة في السلام 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة سلام ثان وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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