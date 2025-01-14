الثلاثاء 14 يناير 2025
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عقارات

كيف تتصرف حال واجهتك مشكلة لرفع مستندات التقديم على شقق سكن كل المصريين 5؟

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تنتهي غدا الأربعاء 15 يناير الجاري فرصة التقديم ورفع المستندات والأوراق للتقديم على شقق سكن كل المصريين 5 والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي  ودعم التمويل.

وأطلق الصندوق منصة جديدة لمساعدة المواطنين على تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني من هنا 

 

وأشارت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق رصد ظهور عدة معوقات أمام المواطنين خلال عملية رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، وهو ما استدعى العمل على حلها.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني وكتابة رقمهم القومي ورقم الهاتف الخاص بهم، ثم اختيار طبيعة المشكلة التي تواجههم.

وأضافت أنه تم تقسيم هذه المشاكل إلى عدة تصنيفات بناءً على الرسائل التي تظهر للمواطنين، وهى، أولًا رسالة تفيد بأن هناك بعض الخطوات المطلوبة لتجهيز الحساب برجاء الاتصال بخدمة العملاء، وثانيًا ظهور رسالة بأن الطلب الخاص بكم مرفوض/معلق برجاء الاتصال بخدمة العملاء، وثالثًا ظهور رسالة بأن الرقم القومي ورقم الموبايل غير متطابقين.

ولفتت إلى أن المشكلة الرابعة هي تعديل رقم الموبايل المسجل سابقًا، وخامسًا ظهور رسالة بأن الرقم القومي مسجل بالفعل، علمًا بأن العميل ليس لديه حساب من قبل، وسادسًا ظهور رسالة بأن الرقم القومي غير مدرج بقاعدة بيانات الصندوق، وسابعًا عدم إرسال كود التفعيل لرقم الهاتف المسجل.

وأضافت مي عبد الحميد أنه بعد اختيار المواطن لمشكلته سوف يتم حلها خلال ٢٤ ساعة فقط، ويمكن للمواطن التأكد من حل المشكلة من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني مرة أخرى والاستفسار عن ذلك، وبعدها يمكنه رفع مستنداته بصورة طبيعية.

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خصص عددا من مراكز خدمة المواطنين في أجهزة مدن "بدر، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدو، و١٥ مايو، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة"، وذلك خلال الفترة من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٣ عصرًا.

وأوضحت أن هذه المراكز سوف تقوم بالرد على استفسارات المواطنين، وكذلك تسلم مشاكلهم المتعلقة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق، ثم تقوم بإرسالها إلى خدمة العملاء بالصندوق كي يتم حلها، والمتابعة مع العميل بعد 24 ساعة فقط، وبعدها يمكن للعميل رفع مستنداته بصورة طبيعية.

وكشفت  مي عبد الحميد، أن الصندوق قرر زيادة عدد الموظفين المختصين بالرد على مكالمات المواطنين في مركز خدمة المواطنين Call Center، لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد المتصلين.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تخصيص مسار محدد لحل مشاكل التسجيل عند الاتصال بمركز خدمة المواطنين Call Center وذلك باختيار رقم (1) من الرسالة الصوتية عند الاتصال بأرقام الصندوق، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.

وأكدت أنه سوف يتم تسجيل شكاوى المواطنين من الموقع الإلكتروني من خلال الموظفين في مركز خدمة المواطنين Call Center، وإرسالها إلى الصندوق لحلها خلال ٢٤ ساعة فقط، ويستطيع المواطن رفع مستنداته بصورة طبيعية بعد ذلك.

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