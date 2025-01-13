عضو تشريعية النواب: تخفيض عقوبة الحبس الاحتياطي لسنة ونصف بالإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي هو "مدة تحقيق ومحاكمة" ولو انتهت خلال المحاكمة سيفرج عن المتهم مباشرة دون أن يطلب المتهم أو دفاعه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيلزم سلطات التحقيق بإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت.

تخفيض عقوبة الحبس الاحتياطي

ولفت إلى أنه تم تخفيض عقوبة الحبس الاحتياطي إلى سنة ونصف في الجرائم الكبيرة، و4 شهور في الجنح، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتابع: قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنجاز جديد في العدالة، وألزم النيابة وجود محام في التحقيقات.

استكمال مناقشة الإجراءات الجنائية

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على المواد حتى 142 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الجلسة العامة غدا الثلاثاء.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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