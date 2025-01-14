في دايرة الرحلة، كتاب جديد لـ محمد طه بمعرض القاهرة 2025

يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب “في دايرة الرحلة.. الحب - الوعي - الأحلام”، للدكتور محمد طه، حيث تطرحه الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

الدكتور محمد طه

الدكتور محمد طه هو كاتب واستشاري الطب النفسي من مواليد محافظة المنيا.

اشتهر بإصداراته العلمية المبسطة في الطب النفسي والعلاقات الإنسانية وغيرها من الموضوعات التي تساعد على فهم القارئ نفسه وتطوير وعيه وأدواته الشخصية، مما يساهم في تغيير حياته إلى الأفضل.

ومن مؤلفاته: “الخروج عن النص”، "علاقات خطرة"، "ذكر شرقي منقرض"، "الخروج عن النص"، وكذلك أيضا كتاب "لأ بطعم الفلامنكو".

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