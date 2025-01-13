خطيبته كلمة السر، الأمن يكشف تفاصيل سقوط شاب من الطابق الخامس بمدينة نصر

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة سقوط شاب من الطابق الخامس فى منور العقار بـ مدينة نصر، وتبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بسبب رفض والده عودته لخطيبته السابقة.



وأضافت التحريات، أن الشاب في العقد الثالث من عمره، تشاجر مع والده بعد رفض الأخير عودة ابنه إلى خطيبته السابقة بسبب كثرة مشاكلهما وخلافاتهما سويا، فقرر المتوفى إنهاء حياته.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به كسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب في العقد الثالث من العمر وقام بإلقاء نفسه من الطابق الخامس في منور العقار بسبب خلافات مع والده.

تم التحفظ على والد المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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