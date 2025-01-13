الإثنين 13 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحلام تحيي حفلا غنائيا بالرياض في 23 يناير

احلام
احلام

تستعد المطربة الإماراتية أحلام لأحياء حفل غنائيًا على خشبة مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض يوم 23 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي

ويقوم الفرق الموسيقية المايسترو المصري أمير عبد المجيد، كما سوف يتم طرح تذاكر الحفل يوم 15 يناير الجاري

 

 أغنية العناق الأخير

 

تتعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في أغنية بعنوان “العناق الأخير” ضمن ألبومها الذي تطرحه قريبا.


وكشف الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن كلمات الأغنية، والتي تقول: اقفل أبواب اللي فات.. واذكر انّك كنت مُكرَهْ.. لجل تلقى في الشتات.. شي تحيا له في بُكْرَهْ.. عيش جمّع في شظايا.. ماتناثر من بقايا.. من شعورَك.. من خيالَك من مواجِعْك الكثيرة.. ماهو لجل تحب غيره.. هذا فوق اقصى احتمالَك.. لجل تقدر يوم تكتب.. ما يسكّن هم عاشق.. أهلكه مِعشار حزنَك.. لجل تقدر يوم تكذب.. وتمتلي باحساس واثق.. انك انت اخترت سجنَك.. وان ماضيك اختيارَك.. وانك اخترت احتضارَك.. بامتثال وانك اخترت اختصارَك.. في سؤال وش وصّل الحب الكبير.. إلى العناق الأخير.

حفل أحلام في السعودية

 

 

وفي وقت سابق أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حفلا على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية.

وظهرت أحلام بإطلالة مميزة وأداء عالي بعدد من الأغاني التى قدمتها على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات جولة المملكة.
 وغنت أحلام الشامسي أغنية "من بادي الوقت" لفنان العرب محمد عبده، مُعبرة عن وفائها لأستاذها الذي تعلمت منه.

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أحلام أحلام الإماراتية موسم الرياض

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