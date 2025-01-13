متحدث التعليم العالي: نتفاوض مع دول إفريقية وآسيوية لإنشاء جامعات مصرية لديهم

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: هناك 130 ألف طالب من جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات المصرية، ونستهدف الفترة المقبلة زيادة تلك الأعداد من الطلاب الأجانب الوافدين.

التوسع في الجامعات الأهلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن عدد المصريين الدارسين في الخارج انخفض بسبب الإتاحة الكاملة حاليا في الجامعات المصرية لا سيما مع التوسع في الجامعات الأهلية.



توفير ملايين الدولارات بفضل التوسع في الجامعات

وأشار متحدث التعليم العالي، قبل 10 سنوات كان عدد الجامعات المصرية 48 جامعة واليوم لدينا 116 جامعة، موضحًا أن عودة الطلاب المصريين من الخارج للدراسة في مصر ساهم في توفير ملايين الدولارات

إنشاء جامعات مصرية خارج مصر



وتابع: نتفاوض مع العديد من الدول الأفريقية والآسيوية والعربية لفتح جامعات مصرية لديهم، والدولة لن تتحمل تكلفة فتح جامعات مصرية بالخارج.

المقبولون في الجامعات الأهلية

وأوضح أن نسبة قبول الطلاب في الجامعات الأهلية العام الماضي وصل 60 ألف طالب.

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