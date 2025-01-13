"زراعة النواب" توصى بإنشاء مجمع خدمات بالمحلة الكبرى

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب مقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن دراسة إنشاء بحيرة لتخزين مياه الرى بمنطقة جنوب العلمين بمحافظة مطروح واستغلالها فى زراعة محصول القمح بأراضى الساحل الشمالى.

معهد بحوث الرى

وأوصت اللجنة، تكليف معهد بحوث الرى بإعداد تقرير فنى يوضح مدى إمكانية تطبيق فكرة المشروع.

وناقشت اللجنة أيضا، طلب مقدم من النائب عادل عامر، بشأن المعوقات التى تؤثر على عمل معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية - محافظة القليوبية.

واستعرض النائب عادل عامر، طلب الإحاطة، قائلا:" تعرض معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية لعدد من المعوقات منها عدم تعيين كوادر بشرية جديدة لتحقيق التواصل العملى ونقل الخبرات وعدم إمداد المعهد بالأجهزة والمعدات الحديثة.

سياسة ترشيد الإنفاق



وعقب سامي سعد، رئيس معهد الهيدروليكا موضحًا أنه في ظل سياسة ترشيد الإنفاق تعرض المعهد لبعض المعوقات منها عدم القدرة على الاحتفاظ بكوادره العلمية وتطوير العمل به.

وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لتفقد مرافق معهد الهيدروليكا والتعرف على معوقات عمله على الطبيعة.

وناقشت اللجنة، طلبى مقدمين من النائب إبراهيم الديب، بشأن عدم استغلال قطعة أرض مغطاة بمساحة 2000م على مصرف زفتى بقرية الدواخلية مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية - منذ عام 2005 فى مشروعات نفع عام، ونقل الإشراف الإدارى على مبنى مهجور بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولاية وزارة الموارد المائية والرى لصالح المحافظة لإنشاء مجمع خدمات لأهالى القرية.

واستعرض النائب إبراهيم الديب، طلب الإحاطة، مشددا على ضرورة استغلال قطعة ارض مغطاه بمساحة 2000م ملك هندسة صرف المحلة الكبرى على مصرف زفتى بقرية الدواخلية بمحافظة الغربية للاستفادة بها كملعب خماسى لمركز شباب القرية.

وطالب خلال كلمته، نقل الإشراف الإدارى على مبنى مهجور بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولاية وزارة الموارد المائية والرى لصالح المحافظة لإنشاء مجمع خدمات لأهالى القرية.

وعقبت أمل محمد حامد، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية موضحة، أنه لا مانع لدى وزارة الموارد المائية والرى الترخيص بمقابل انتفاع طبقا للقانون رقم 147 لسنة 2021 على أن تتقدم الجهة الطالبة بالأوراق اللازمة للترخيص لاستصدار قرار وزارى.

وتابعت:"وجارى طرح المبنى المهجور بقرية بلقينا مركز المحلة ضمن مراكز الصيانة المطروحة للإستثمار مع عدم الممانعة من التقدم بطلب استغلاله طبقا للشروط الواردة بالإعلان.

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