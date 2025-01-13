"الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان" ندوة تثقيفية بميناء الإسكندرية

عقد هيئة ميناء الإسكندرية اليوم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مجمع إعلام الجمرك بعنوان "الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان" ضمن فاعليات حملة قطاع الإعلام الداخلي “اتحقق قبل ما تصدق”، والتي تهدف إلى التصدي للشائعات ومخططات زعزعة الأمن الداخلي والتأثير السلبي على المواطنين.

وهذا في إطار مبادرة بداية التي أطلقها رئيس الجمهورية وانطلاقا من الدور الوطني والقومي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فقد



هذا وقد ألقى اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كلمة افتتاحية أشادت بأهمية إثراء الفكر وزيادةً للوعي لدى المواطنين خاصة وأن الانتماء للوطن لا يحتاج إلى تقديم أو تعريف، إذ أن الانتماء لمصر هو انتماءً متأصل الجذور في عقولنا وقلوبنا منذ فجر التاريخ، وهو ما جعل من مصر أمة باقية على مر العصور، وحافظ على وحدتها وسلامة أراضيها مهما مر بها من طامعين وما واجهت من مصاعب وأزمات.



ومن هذا المنطلق فإن استضافة هيئة ميناء الإسكندرية لهذه الندوة الهامة هو تعبير عن أن ذلك المفهوم متأصل بالفعل، وأنه أمر واقع يجسده ميناء الإسكندرية الكبير بتاريخه فهو الأقدم على مستوى العالم وبحاضره، فهو الميناء الأكبر في مصر والذي يمر عبره 60% من حجم تجارة مصر الخارجية لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز في مصر يربط بين البحر المتوسط ونهر النيل عبر شبكات النقل متعددة الوسائط، وموقع جغرافي متميز في قارة أفريقيا يربط بينها وبين قارات أسيا وأوروبا ووهو ميناء الأسكندرية الكبير بمستقبله والذي باكتمال مشروعاته الاستثمارية سيصبح من أكبر موانئ البحر المتوسط والعالم وفقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بما يضمن تنفيذ رؤية تحول مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجيستيات.



وفي سياق متصل فقد قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش – رئيس مجلس الإدارة بتكريم كل من الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوي مدير تحرير جريدة الجمهورية والاعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك نظرًا لمجهوداتها وتعاونها المستمر والدائم مع هيئة ميناء الإسكندرية إثراءً للفكر وزيادةً للوعي.

كما قامت الإعلامية أماني سريح بإلقاء كلمة تناولت أهمية دور الهيئة العامة للإستعلامات ودور الإعلاميين والمواطنين في مجابهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى التأثير سلبا على أمن الوطن ومصالحه الاقتصادية والدور الحيوي لنشر الوعي لدى المواطنين.



كما قام الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوي بإلقاء محاضرة عن دور مصر التاريخي، وأن الحفاظ على المواطن المصري هو أكبر التحديات عبر العصور وخاصة فى الوقت الحالى.

وأشار لضرورة تنمية وعيه في ظل المخططات الخارجية المختلفة وما مثله المواطن المصري والقوات المسلحة من حائط صد في مواجهة تلك المخططات خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سياسية واقتصادية، مع التركيز على التوعية حول كيفية مواجهة الآثار السلبية للتوغل التقني الحديث في الحياة اليومية وكيفية الاستفادة منه.

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