كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد"

نشر الفنان كريم الحسيني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، صورة من كواليس التحضير لمسلسل “ وش سعد”، الذي يشارك في بطولته ويعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل وش سعد

وعلق كريم قائلا: “وش سعد، رمضان٢٠٢٥ بإذنك يارب كرمك وتوفيقك يارب ، تأليف حسام موسى اللى بحب الشغل معاه وكان تميمة حظ ووش سعد عليا، واخراج حبيبي اللى بحب الشغل معاه محمد حمدى المخرج اللى دمه خفيف اللى بيحب الممثل"

وأضاف: “ مخرج منفذ علاء عبدالله وانتاج ممدوح شاهين.. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الشغل مع الصُحاب”

يذكر أن مسلسل وش سعد من بطولة أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، أحمد صيام، علاء مرسي، محمد الصاوي، عايدة رياض، دنيا المصري، حامد الشراب، مروة الأزلي، ونجم الخليج أحمد صالح".

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