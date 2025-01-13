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سياسة

النواب يوافق على اتفاقية إيطالية للنهوض بالمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 وافق  مجلس النواب، على اتفاقية إيطالية للنهوض بالمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بقيمة 3 ملايين يورو.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس 2024.


 

توفير منحة من الحكومة الإيطالية

 وقال السلاب، إن بموجب الاتفاقية، سوف توفر الحكومة الايطالية منحة باجمالى مبلغ 3 مليون يورو لتنفيذ البرنامج على دفعتين سنويتين متتاليتين.

وتابع، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إلية من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.

وأضاف، أيضا تساعد الاتفاقية فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.

 

لجنة الصناعة بمجلس النواب

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجيًا التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.

وأضاف، إن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.

وتابع، إن هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه.

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احمد سعد الدين الإدارة المحلية الجلسة العامة لمجلس النواب الصغيرة والمتوسطة النائب محمد السلاب حكومة جمهورية مصر العربية خدمات المراكز التكنولوجية

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