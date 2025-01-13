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أخبار مصر

الزراعة: 125 ألف طن أسمدة رصيد في الجمعيات التابعة

أحمد إبراهيم مستشار
أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، فيتو

 أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تعمل على توفير أوجه الدعم المتعددة للفلاح، والتي من ضمنها الأسمدة الآزوتية المدعمة.

وبالإشارة إلى ما نشرته بعض المواقع والتواصل الاجتماعي حول وجود عجز أسمدة في بعض المحافظات، أشار “إبراهيم”، إلى أن الوزارة توفر الأسمدة الآزوتية "اليوريا – النترات" المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة لكافة قطاعات التوزيع "ائتمان – إصلاح – استصلاح – الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية" على مستوى جميع المحافظات مع مراعاة وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات وفى التوقيتات المناسبة، وفقًا للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية ومن خلال البرامج الشهرية المعتمدة لكل جمعية طبقًا للاحتياجات السمادية من خلال المساحات المنزرعة بزمام الجمعية والحصر المنزرع على الطبيعة.

 

وأضاف “إبراهيم” أنه يتم تنفيذ البرنامج الشهري بتوريد الأسمدة للجمعيات بشكل يومي طبقًا للاستلامات من مصانع الإنتاج وصولًا الى الجمعيات الزراعية على مستوى جميع المحافظات، وأنه يوجد حوالى 125 ألف طن أسمدة رصيد في الجمعيات الزراعية.

وقال إنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة المصرية ولضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين وعدم تسرب السماد المدعم لفئات غير مستحقة الدعم حيث تم التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية وتشكيل لجان مركزية للمرور على المحافظات لمتابعة تنفيذ جميع التعليمات بكل دقة والضرب بيد من حديد للمخالف في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه ما زال الشحن جاريًا للحصص المقررة للموسم الشتوى تباعًا وبصفة يومية لجميع المحافظات طبقًا للخطط والبرامج المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وأن الموسم الشتوى ممتد حتى شهر مارس 2025  وأن وزارة الزراعة لا تألوا جهدًا في سبيل ضمان وصول الأسمدة الزراعية الى مستحقيها من المزارعين وفى التوقيتات المناسبة ووفقًا للاحتياجات السمادية لكل محصول قدر الإمكان والعمل على حل اى اختناقات قد تحدث نتيجة لظروف قد تكون خارجة عن الإرادة.

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