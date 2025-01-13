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أخبار مصر

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا. 

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا. 
 

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