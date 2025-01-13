الإثنين 13 يناير 2025
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إحباط محاولة طالبة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بسوهاج

جانب تفقد اللجان
جانب تفقد اللجان

نجحت مديرية التربية والتعليم بسوهاج في إحباط محاولة إحدى الطالبات تسريب امتحانات مادة اللغة الإنجليزية بإدارة طهطا التعليمية بعد بدء اللجنة الامتحانية مباشرة، حيث كانت تصطحب هاتفًا محمولًا خبأته في طيات ملابسها وقامت بتصوير الامتحان تم إحباط المحاولة قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

إحباط محاولة إحدى الطالبات لتسريب امتحان اللغة الإنجليزية بإدارة طهطا التعليمية 

وعلى الفور، تم التحفظ على الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية مع الطالبة المذكورة قبل أن تتمكن من تسريب الامتحانات الصف الثانى الثانوى.

التحفظ على الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية مع الطالبة

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن أعمال الامتحانات بمدارس سوهاج تسير بصورة جيدة جدًا، وأن الإجراءات المشددة التي اتخذتها ساهمت كثيرًا في الحد من محاولات الغش وتسريب الامتحانات، لضبط سير أعمال الامتحانات لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، ومواجهة أي محاولات للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لجميع الطلاب لأداء الامتحانات لقياس مدى تحصيلهم الدراسي بحيادية وعدالة.

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