الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تركيا تعلن زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا

خطوط الكهرباء، فيتو
خطوط الكهرباء، فيتو

 أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بايراكتار، اليوم الإثنين، أن بلاده ستزيد إمدادات الطاقة إلى دمشق للمساهمة بإرساء الاستقرار في سوريا وفي المنطقة.

وقال ألبرسلان بايراكتار خلال كلمته اليوم الإثنين في أعمال الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) المنعقدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي:"إنه من حيث موقعنا الجغرافي، نقوم حاليا بتزويد جارنا العراق بالطاقة، وسنزيد إمدادات الطاقة إلى سوريا، للمساهمة بإرساء الاستقرار في سوريا وفي المنطقة".

ألبرسلان بايراكتار: تركيا تسعى لزيادة ارتباطاتها بالأسواق المجاورة في مجال الطاقة

ولفت ألبرسلان بايراكتار إلى أن تركيا تسعى لزيادة ارتباطاتها بالأسواق المجاورة في مجال الطاقة، ومضاعفتها 3 مرات

txt

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

 وأضاف: “سنعمل على مضاعفة قدرتنا على إنتاج والطاقة المتجددة أربع مرات ولتحقيق ذلك نحتاج إلى استثمار بنحو 80 مليار دولار”.

وأشار ألبرسلان بايراكتار إلى ضرورة اتباع سياسات دقيقة في الطاقة العالمية، والحاجة إلى حلول أكثر إبداعا بالسياسات الخاصة بنموذج الأعمال والعالم المالي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا تركيا إمدادات الطاقة

مواد متعلقة

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

سوريا تستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر
ads

الأكثر قراءة

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

النواب يحسم مدد الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

بعد رفض الأسورة الإلكترونية، تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

بعد وفاة سيدة المنوفية بحقنة مضاد حيوي، ما أعراض صدمة الحساسية

ليست شبحًا مجرمًا، رئيس النواب يدافع عن النيابة العامة

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلى

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

الأزهري يعرض جهود وزارة الأوقاف في أفريقيا أمام مجلس النواب ويكشف عن مشروعات جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية