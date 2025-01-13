الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 72 يوما.. القاهرة على قائمة أعلى عشر محافظات سكانيا.. ووزير التنمية المحلية: نعمل على تغيير ثقافة المواطنين

تعتبر الساعة السكانية الإلكترونية المتواجدة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أحد مظاهر اهتمام الدولة المصرية الحديثة، بالقضية السكانية، وهي وسيلة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة بالداخل في الثاني من نوفمبر الماضي.

قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان

1- جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة

2- جاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 مليون نسمة

3- الشرقية 8.1 مليون نسمة

4- الدقهلية 7.2 مليون نسمة

5- البحيرة 7 مليون نسمة

6- المنيا 6.5 مليون نسمة

7- القليوبية 6.2 مليون نسمة

8- سوهاج 5.9 مليون نسمة

9- الإسكندرية 5.6 مليون نسمة

10- الغربية 5.5 مليون نسمة.

تعداد السكان بباقي المحافظات

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 805.3 ألف نسمة، بورسعيد 799.4 ألف نسمة، مطروح 576.2 ألف نسمة، شمال سيناء 467.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، الوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، جنوب سيناء 117.8 ألف نسمة.

مراحل عمل الساعة السكانية

الأولى: كانت في الفترة من 7 سبتمبر 2012 حتى 30 سبتمبر 2017، وكانت تسمى "مرحلة التقدير السكاني"، حيث كانت تعمل الساعة بشكل معادلة حسابية، يتم خلالها حساب معدلات المواليد في السنة، وقسمتها على 12 شهرا، ثم حساب متوسط المواليد في 365 يوما، وهو كان شكلا بدائيا نوعا ما.

المرحلة الثانية: هي مرحلة العد الإلكتروني لحظيا للمواليد والوفيات معا، وبدأت بعد إعلان نتائج التعداد السكاني في 30 سبتمبر 2017، حيث تم ميكنة نحو 4571 مكتب صحة في جميع محافظات مصر، وتم ربط مكاتب الصحة بشبكة إلكترونية أطرافها مكاتب الصحة ووزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتم فيها العد لحظيا مع كل مولود يُولد، ومجرد أن يتم تسجيله على كمبيوتر مكتب الصحة التابع له، يظهر على قاعدة بيانات الشبكة العنكبوتية المتربطة بها وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيظهر العدد المضاف على الساعة الإلكترونية، وكذلك يتم حذف حالة الوفاة التي تسجل على كمبيوتر مكتب الصحة، مجرد أن يتم إضافتها على الشبكة، فيتم خفض العدد على الساعة الإلكترونية تلقائيا.

وتم تركيب الساعة السكانية الإلكترونية في شهر أغسطس 2012، أعلى مبنى الجهاز، وبدأت في العمل والعد الإلكتروني يوم 7 سبتمبر في نفس العام.

وزير التنمية المحلية: نعمل على تغيير ثقافة المواطنين للحد من الزيادة السكانية

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية، لذا تتابع عن كثب جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة وتنسيقها مع الوحدات السكانية المُشكلة بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهيل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.

الوزارة تمضي قدمًا في دعم تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، مشيرة إلى أن ملف الزيادة السكانية من الملفات المهمة التي تتعاون فيها مواجهتها عدد كبير من الوزارات بالحكومة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لتلك القضية والسيطرة عليها ليشعر المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة، لافتة إلي ضرورة أن تكون الخطط والبرامج المنفذة والتي تضعها المستويات المركزية بالحكومة تتناسب مع طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وطبقا لتصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الزيادة السكانية المستمرة تمثل أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الزيادة كانت تسبق قدرات الدولة في عملية التنمية لتستوعبها بطريقة مخططة، لافتًا إلى أن التنمية غير المخططة كانت تمثل الشكل الأغلب في المدن والقرى.

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