جدل بمجلس النواب حول تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات والانفراد بالمتهم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتمكين المحامى من الإطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم، بقانون الإجراءات الجنائية.

الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب

جاء ذلك بعدما شهدت المناقشة، جدلا واسعا، بعدما تقدم عدد من النواب باقتراحات بتعديلها.

وتنص المادة (١٠٥) على أنه:

يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقررعضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

الانفراد بالمتهم قبل استجوابه

وتقدم النائب إيهاب منصور، باقتراح بإضافة حق للمحامى بالانفراد بالمتهم قبل استجوابه، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة أن المحامى يكون لصيق بالمتهم باستمرار خلال مراحل التحقيق.

كما تقدم عدد من النواب منهم ايهاب منصور، وعاطف مغاورى، ورضا غازى، بحذف عبارة " مالم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك"، مؤكدين أن الهدف من ذلك هو تحقيق ضمانة للمتهم بوجوب اطلاع المحامى على التحقيقات دون استثناء بعدم تحقيق ذلك.

إجراءات النيابة العامة فى التحقيقيات

فيما أعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، رفض ذلك الاقتراح، مؤكدا أن كل إجراءات النيابة العامة فى التحقيقيات هدفها الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة، وأن إجراءات النيابة تصب فى ذلك

وأوضح أن النيابة العامة فى مصر هى شعبة أصيلة من شعب القضاء، وأعضائها هم قضاه.

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