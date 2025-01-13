"تنمية المشروعات" يتعاون مع صندوق التضامن الإسلامي لدعم صغار المصدرين ورواد الأعمال

يستكمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبادرات والشراكات الدولية والعربية التي بدأ تفعيلها مع معرض تراثنا الذي أقيم في ديسمبر ٢٠٢٤ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه بالنيابة عن الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وقد شارك في فعاليات معرض تراثنا الأخير ٨ دول عربية وأجنبية و٣١ جهة من الوزارات والجهات الدولية والجامعات المؤسسات الحكومية والأهلية.

المشروعات الصغيرة في مصر

وأكد باسل رحمي علي استمرار الجهاز في إجراء الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر، خاصة المشروعات الإنتاجية والتراثية مع الجهات الدولية والعربية، بتوجيه من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف فتح سبل التعاون مع مختلف المؤسسات العربية والعالمية المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم تصدير منتجات الشباب المصري للخارج والمشاركة في الفعاليات العربية التي تعمل على تأهيل أصحاب المشروعات للتصدير، ونقل الخبرات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بين الدول العربية.

دعم الشباب والمرأة في مجال ريادة الأعمال والابتكار بجمهورية مصر

واجتمع باسل رحمي مع هبة أحمد مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لاستكمال مباحثات التعاون بين الجهاز والصندوق والتي بدأت بمشاركة الصندوق في رعاية معرض تراثنا وتقديم العديد من المبادرات الهادفة لدعم تطوير المنتجات المصرية وتأهيلها للتصدير ودراسة العديد من المشروعات المشتركة بين الطرفين لدعم الشباب والمرأة في مجال ريادة الاعمال والابتكار بجمهورية مصر والتعاون في نقل الخبرات والتجارب إلى دول العالم الإسلامي المختلفة وتجدر الاشارة إلي ان صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD)**، وهو مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية تأسس عام 2007 بهدف تقليل الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



ويركز الصندوق على مبادرات تشمل التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير البنية التحتية.

تنمية المشروعات: أهمية التعاون مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية

وأكد باسل رحمي على أهمية التعاون مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمشاركة في العديد من المجالات التنموية الخاصة بدعم الشباب وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال خاصة وأن اهتمامات الصندوق ترتكز علي رفع مستوي معيشة المواطنين بمختلف الدول العربية عن طريق تقديم الدعم لتلك المشروعات وتوفير فرص عمل جيدة ومساندة المشروعات فنيا وتسويقيا ونقل الخبرات الناجحة بين الدول العربية والاستفادة منها في توطين الصناعات أو الاستثمار في الثروة البشرية من خلال دعم الشباب العربي، لإقامة مشروعات منتجة لها مردود اقتصادي واجتماعي.



كما اجتمع باسل رحمي مع الدكتور هاشم حسين مدير مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين، بحضور الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز لاستكمال سبل التعاون في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم العربي والإسلامي خاصة المنتجات اليدوية والتراثية وتوفير الروابط والتشبيك والمساعدة فى إعداد خطط العمل لهذه المشروعات التراثية وإعداد خطط التسويق والترويج للتصدير، فضلا عن تقديم المشورة في الجوانب المالية والإدارية للعديد من المشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

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