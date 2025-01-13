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وكيل الأوقاف بالإسكندرية يقرر نقل عامل وإمام مسجد

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية

أجرى  الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية  جولة مرورية على عدد من مساجد إدارتي أوقاف وسط وشرق الإسكندرية وذلك للاطمئنان على سير العمل بداخل المساجد، وذلك بتوجيهات من الدكتور  أسامة   الأزهري وزير الأوقاف.

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ووجه وكيل الوزارة إدارة المتابعة بالمديرية بالمرور على مساجد الإدارات الفرعية مع عرض تقارير المرور  وإحالة المخالفات للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، موجها بنقل عامل وإمام مسجد. 
كما وجه وكيل الوزارة الأئمة والعاملين بالتعامل اللائق مع ضيوف الرحمن مع الحفاظ على السمت الحسن وثقافة الابتسامة والمعاملة الطيبة الكريمة مع رواد المساجد مع الرفق بالناس وتجنب المشقة عليهم. 

وأوضح وكيل الوزارة  أن هذا المرور يأتي في إطار توجيهات  الوزير لضبط إيقاع العمل الإداري والدعوي والاطمئنان على بيوت الله عز وجل  ومدي التزام العاملين بها لإثابة المجتهدين والأخذ على يد المقصرين.
 

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الدكتور عاصم محمود قبيصي وزارة الأوقاف بالاسكندرية الوزير أسامة السيد الأزهري

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