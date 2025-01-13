الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات بأسلوب "المغافلة"

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمر قاضي المعارضات باستمرار حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" في منطقة الدقي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

سقوط تشكيل عصابي في الجيزة

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")، لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين والاستيلاء منه على هاتفه المحمول بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الدقى.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة). 
وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.

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قاضي المعارضات الجيزة قسم شرطة الدقى سرقات متعلقات المواطنين

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