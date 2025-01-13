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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

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