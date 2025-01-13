الأهلي يُعلق مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق

الدوري المصري ، استقر مسئولو النادي الأهلي على تعليق مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق بسبب شروطه المالية التى رفضها محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، خاصة وأن هناك سقف رواتب سنوية داخل الأهلي، وهو ما لا يتفق مع رغبات اللاعب الذى يرغب فى الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه فى الموسم.

يستعد النادي الأهلي لإعلان قيد التونسي على معلول فى قائمة الفريق الشتوية بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وذلك لتعويض غياب المغربي يحيى عطية الله الذى أجرى مؤخرًا جراحة فى عظام الوجه.

ويخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من أجل تحديد موقفه من التدريبات الجماعية بعد شكواه من الإصابة فى الساق خلال عمليات الإحماء قبل مباراة ستاد أبيدجان أمس الأول.

ويعقد الجهاز الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم لدراسة فريق الجونة قبل مواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الاربعاء فى الدوري.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الاربعاء ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الاهلي إلى القاهرة صباح امس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الاول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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