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رياضة

فحص طبي لـ أكرم توفيق فى مران الأهلي

أكرم توفيق
أكرم توفيق

الدوري المصري ، يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم من أجل تحديد موقفه من التدريبات الجماعية بعد شكواه من الإصابة فى الساق خلال عمليات الإحماء قبل مباراة ستاد أبيدجان أمس الأول.

ويعقد الجهاز الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم لدراسة فريق الجونة قبل مواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الأربعاء فى الدوري.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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