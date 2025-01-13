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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة

مران الاهلي
مران الاهلي

الدوري المصري ، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو بايرتس11 نقطة(5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة (5 مباريات)

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