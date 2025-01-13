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ثقافة وفنون

نصف مليون مشاهدة لأغنية فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (فيديو)

فيلم البحث عن منفذ
فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، فيتو

تواجدت الأغنية الدعائية لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للرابر ليجي سي، وتحمل اسم "تروح لمين"، ضمن قائمة تريند الموسيقى عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب". 

أغنية فيلم البحث عن منفذ 

وحققت الأغنية حتى الآن نصف مليون مشاهدة عبر الموقع، وهي من كلمات وألحان الرابر ليجي سي. 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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أغنية فيلم البحث عن منفذ فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فيلم البحث عن منفذ ليجي سي يوتيوب
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