ديزني تحصل على حقوق عرض أفلام "جون ويك"

حصلت شبكة البث الرقمي ديزني بلس، علي حقوق عرض أول ٣ أجزاء من سلسلة الأفلام الشهيرة، جون ويك ‘JOHN WICK، للنجم كيانو ريفز، حصريا عبر منصتها.

كيانو ريفز عن إنتاج John Wick 5: قلبي يريد.. لكن ركبتي تقول لا أستطيع

في سياق متصل، كشف كيانو ريفز، حقيقة إنتاج جزء خامس من سلسلة أفلام John Wick.

وأوضح كيانو في تصريحات صحفية، أنه يتمني تقديم جزء جديد من سلسلة أفلام John Wick، ولكنه كبر في السن، قائلا:"لا تقل أبدًا لا... قلبي يريد ذلك... لكن ركبتي تقول لا أستطيع".

وتقاضى كيانو ريفز، 15 مليون دولار أمريكي، مقابل بطولة فيلم John Wick: Chapter 4، بالإضافة إلى حصة من أرباح الفيلم في شباك التذاكر.

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