تعرف على آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة في جائزة الدكتورة نوال عمر

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا في نقابة الصحفيين بالتعاون مع جريدة الأهرام، تلقي الأعمال الصحفية لمسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي عن الأعمال المنشورة عام 2024م.



جائزة الدكتورة نوال عمر

وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة أن يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالي:



"حرب الشائعات ودور المرأة المصرية في التوعية"، على أن يكون استلام الأعمال حتى موعد أقصاه 20 فبراير 2025م، بإدارة شئون المجلس والأعضاء في النقابة.



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