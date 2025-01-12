استعدادًا لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع برؤساء اللجان ومساعديهم

عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع أعضاء غرفة عمليات الامتحانات، ورؤساء اللجان ومساعديهم، لبحث جاهزية اللجان وضمان سير الامتحانات دون أي عقبات، ويأتي ذلك في إطار استعدادات منطقة الإسكندرية الأزهرية لإجراء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

تناول الاجتماع مناقشة التحضيرات النهائية للامتحانات، حيث تم التأكد من جاهزية اللجان الامتحانية وتوزيع المهام بدقة بين رؤساء اللجان ومساعديهم. كما شملت المناقشات وضع خطة عمل متكاملة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع استعراض الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات.

وأكد الدكتور أبو خزيمة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام باللوائح المنظمة لإجراء الامتحانات، مشددًا على ضرورة الحيادية التامة في تقييم الطلاب، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة تضمن أداءهم بأفضل صورة ممكنة. كما شدد على أهمية التعاون وتحمّل الجميع لمسئولياتهم لتحقيق النجاح المنشود.

وأوضح مصطفى البهي، مدير التعليم الابتدائي، أن منطقة الإسكندرية الأزهرية تبذل قصارى جهدها لتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.

ومن جانبه، أشار سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، إلى ضرورة ضبط اللجان ومتابعتها بشكل مستمر لضمان سير الامتحانات دون عوائق، مؤكدًا على أهمية الانضباط باللجان.

واختتم الدكتور "أبو خزيمة" الاجتماع بالدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة اللجان، وضمان خروج الامتحانات بالصورة المطلوبة التي تليق بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

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