الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادًا لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع برؤساء اللجان ومساعديهم

المنطقة الأزهرية
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية

عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع أعضاء غرفة عمليات الامتحانات، ورؤساء اللجان ومساعديهم، لبحث جاهزية اللجان وضمان سير الامتحانات دون أي عقبات، ويأتي ذلك في إطار استعدادات منطقة الإسكندرية الأزهرية لإجراء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

الدرهم الإماراتى وصل لكام فى البنوك المصرية النهاردة (تحديث لحظى )

تناول الاجتماع مناقشة التحضيرات النهائية للامتحانات، حيث تم التأكد من جاهزية اللجان الامتحانية وتوزيع المهام بدقة بين رؤساء اللجان ومساعديهم. كما شملت المناقشات وضع خطة عمل متكاملة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع استعراض الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات.

وأكد الدكتور أبو خزيمة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام باللوائح المنظمة لإجراء الامتحانات، مشددًا على ضرورة الحيادية التامة في تقييم الطلاب، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة تضمن أداءهم بأفضل صورة ممكنة. كما شدد على أهمية التعاون وتحمّل الجميع لمسئولياتهم لتحقيق النجاح المنشود.

وأوضح  مصطفى البهي، مدير التعليم الابتدائي، أن منطقة الإسكندرية الأزهرية تبذل قصارى جهدها لتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.

ومن جانبه، أشار سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، إلى ضرورة ضبط اللجان ومتابعتها بشكل مستمر لضمان سير الامتحانات دون عوائق، مؤكدًا على أهمية الانضباط باللجان.

واختتم الدكتور "أبو خزيمة" الاجتماع بالدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة اللجان، وضمان خروج الامتحانات بالصورة المطلوبة التي تليق بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة للمنطقة الازهرية بالإسكندرية مصطفى البهي سلامة القط

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

الدرهم الإماراتى وصل لكام فى البنوك المصرية النهاردة (تحديث لحظى )

هايدي موسى تطرح أغنية "معقول بتموت" (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

الحزن يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة (صور)

شاهد لحظة تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني

لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي

منوعات

المزيد

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية