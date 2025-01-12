الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

غدا، محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد

محاكمة متهمين ارشيفية
محاكمة متهمين ارشيفية

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الاحد، جلسة محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي.

جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

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