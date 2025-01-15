الأربعاء 15 يناير 2025
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انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

منحة الولادة 2025
منحة الولادة 2025 , فيتو

 

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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاشتراك التامينى مدة الاشتراك التامينى منحة الولادة للمرأة العاملة هيئة القومية للتأمين الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين أجر الاشتراك التأميني

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