دموع شيرين عبد الوهاب!.. تسريب الألبوم الجديد يضع المطربة فى ورطة.. وعودة المفاوضات مع روتانا تخرجها من «البيات الشتوي»

لم تمر الفترة الماضية مرور الكرام على الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث واجهت العديد من الأزمات المهنية والشخصية التى تسببت لها فى أزمة نفسية كبيرة، جعلتها تعتزل ما حولها وتكتفى بالمكوث داخل غرفتها لفترة طويلة.

مصدر مقرب من المطربة الكبيرة كشف عن أنه بعد تسريب أغنيات ألبومها الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لم تكن راضية عما يحدث بالرغم من الخلافات التى كانت بينها وبين الشركة المنتجة للألبوم، حيث وجدت شيرين أن ما يحدث لألبومها لا يليق باسمها كنجمة من أهم نجمات الوطن العربي.

وأضاف المصدر أن شيرين وجدت نفسها بعد تلك الفترة فى حالة من الضعف الشديد، حيث أصبحت أغنيات ألبومها الجديد يتم تداولها بشكل غير شرعى وكأنها من الأشياء الممنوعة، فى الوقت الذى تطارد فيه الشركة المنتجة تلك التسريبات وتقوم بحذف أغانى الألبوم من كافة المنصات الإلكترونية، هذا بجانب عدم تمكن شيرين من التواصل مع جمهورها بسبب سيطرة أحد الأشخاص على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا، وعدم السماح لها بإدارة تلك الحسابات، حتى أنها دخلت فى حالة بكاء وصراخ شديدة بسبب ضعف موقفها والانهيار الفنى الذى تعيشه بعد كل النجاح الذى حققته.

وتابع المصدر إن الذى زاد من الضغوط النفسية على شيرين هى بعض الأزمات الشخصية التى تخص ابنتيها «مريم وهنا»، حيث نشب خلاف كبير بينها وبين إحدى ابنتيها، ووصل إلى حد الخصام، وهذا ما لم تتحمله شيرين خاصة أنها مرتبطة ارتباطًا قويًا بهما، لتدخل بعدها فى حالة نفسية صعبة وتقرر اعتزال كل من حولها لفترة ليست بالقليلة، ودخلت فيما يشبه “البيات الشتوي”.

من جانبه حاول الطبيب المعالج لشيرين عبد الوهاب مساعدتها فى الخروج من تلك الأزمة إلا أنه لم يتمكن فى البداية حتى سمحت له بذلك بعد عدة محاولات، وأكد لها أن كل الأشياء من الممكن أن تعود لما كانت عليه، لكن لابد من الإرادة القوية والعمل على إعادتها.

وكشف المصدر أن الذى حسن من الحالة النفسية لشيرين هى عودة المفاوضات بينها وبين شركة روتانا لحل أزمتها الفنية، والحصول على حقوق أغانيها كاملة مقابل دفع مبلغ مالى ضخم، من الممكن أن يصل إلى 18 مليون جنيه، إلا أن التفاوض مازال قائمًا حتى الآن.

كما أن بعض حسابات شيرين بمواقع التواصل الاجتماعى قد عادت لها، حيث أصبحت الآن تتحكم فى حسابها بموقع «إنستجرام»، الذى يتخطى عدد متابعيه 12 مليون متابع، مما سمح لها بالتواصل مع الجمهور، بعد أشهر من غيابها بشكل إجبارى على «السوشيال ميديا»، وقد حذرت وقتها عبر حسابها بموقع «X»، من التعامل مع حساباتها القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمتها مع شركة روتانا وبعض الأشخاص الآخرين الذين استحوذوا على تلك الحسابات، وأوضحت شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاعًا قضائيًا قائمًا حولها، إلا أن الأمور قد تم حلها بشكل جزئي.

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